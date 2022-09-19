女星歐陽妮妮是資深藝人歐陽龍、傅娟的大女兒，出道時便以甜美臉蛋與父母的明星光環受到矚目，隨後又在《腦波小姐》、《六弄咖啡館》等電視劇中演出，從星二代漸漸闖出自己的風格，目前在IG上吸引超過88萬人追蹤。而近日她也趁著工作空檔，帶著媽媽前往馬爾地夫參加婚禮，並在IG上罕見的曬出一系列比基尼辣照，電暈一票粉絲。

隨著新冠肺炎疫情在歐美地區逐漸解封，許多民眾紛紛前往國外享受久違的旅遊，而歐陽妮妮也是其中之一，近日她便帶著媽媽傅娟一同飛往馬爾地夫參加好友婚禮，並把握機會享受日光浴，昨（18）日她也在個人IG上PO文表示「Hi Maldives」並曬出多張照片。照片中只見她穿著藍白條紋的比基尼，大方秀出凹凸有致的S曲線，最後不忘轉向側面，展現豐滿的上圍及纖細又白皙的長腿，電得演藝圈好友及網友們紛紛留言「辣妹」、「終於等到辣妹照」、「美S」、「女神好身材」、「辣又性感」、「照片好美」、「好有料」；歐陽妮妮隨後也在留言處回覆「難得辣起來」，吸引超過2萬人按讚。

事實上，歐陽妮妮私底下相當注重身材，只要一有空就會前往健身房運動，一周至少運動3天，加上嚴格的飲食控制，讓她一度受到體脂只剩18%，不過她偶爾還是會吃點甜食犒賞自己，避免自己暴飲暴食，近期的穿著風格也越趨性感火辣，比以前更勇於展現身材。