行政院長蘇貞昌今（19日）上午8時召開擴大防疫會議，全球疫情趨緩總體降低約4％，但連假過後國內疫情略有升溫。蘇貞昌表示，許多縣市的疫苗施打率仍有努力空間，也請指揮中心加強與地方的宣導，國內的疫苗種類和數量都非常充足，以保護全體國人以及防疫優先的考量下，各部會持續詳實盤點目前相關措施的執行情形。

蘇貞昌指出，開學迄今已逾2周，上個禮拜開始高中以下學校也開始實施新的防疫措施，感謝指揮中心及教育部與地方政府做好溝通並和家長進行宣導，使相關措施能夠順利推動執行，讓學生的受教權能夠受到最大的保障，也請教育部持續宣導學童施打疫苗的相關資訊，讓家長能夠有充分資訊作決定，藉此提升對校園學童的保護力。

另外，從數據來看，許多縣市的疫苗施打率仍有努力空間，也請指揮中心加強與地方的宣導，國內的疫苗種類和數量都非常充足，次世代疫苗也即將配發，請指揮中心和地方政府一起努力，鼓勵較脆弱族群盡快完整接種疫苗，降低重症的發生率。

蘇貞昌表示，感謝指揮中心與地方政府的合作與努力，也感謝國人同胞的配合與理解，雖然在連假過後國內疫情略有升溫，不過目前都尚在指揮中心的預估及掌控當中。

指揮中心表示，全球疫情趨緩總體降低約4％，惟隨北半球進入秋冬季節，呼吸道疾病國際傳播風險可能漸升高，BA.5變異株為全球主流株，佔比約90％，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；國內疫情升溫，輕症、無症狀者為99.56％，病例數、中重症及死亡數呈現增加趨勢，將持續密切監測疫情走勢。

指揮中心指出，上周（9月12日至17日）入境採檢陽性率下降，整體採檢陽性率為3.26％，另自上（8）月22日調升入境總量為5萬人、9月12日起恢復美、加、歐等國民入境免簽證措施後，上周（9月12日至19日）入境總人數為4萬1223人次，此期間自駕旅客佔3％，親友、機關團體接送26％，防疫車輛使用率達71％，防疫旅宿使用率達49％。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.4％，第2劑為87.3％，第3劑為72.9％，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.3％，第4劑施打率則為10.2％，累積施打已超過6135萬人次，目前疫苗數量非常充足，應加強宣導，鼓勵民眾接種；另有關本月16日及18日分別進口之80.4萬劑及80.35萬劑之次世代雙價疫苗，將開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者接種。