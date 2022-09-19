蔡篤釗《帛書長聯》作品展現疏朗流暢、虛實對應的古隸筆意。（陳淑娥攝）

蔡篤釗以書法字體結合豐富色調的現代書藝創作《夢幻泡影》。（陳淑娥攝）

台中巿美術家接力展「蔡篤釗書藝創作展」，即日起至10月16日在葫蘆墩文化中心展出。書法家蔡篤釗透過泥金紙本、楚牘帛書、木片竹簡、陶器鑄刻，表現跳脫傳統的現代多元書藝創作，書寫的文章字句蘊涵生命真理的追求及人生體悟，帶給觀者啟發與感動。

藝術家蔡篤釗雙親長期獻身杏壇也是知名書法家，於家學薰陶下，經文詩詞各體兼擅、行筆穩健，從篆隸行楷、簡帛金文到楚簡戰國書體獨具心得，將各種筆法結體、造型筆趣融合靈活應用，且擅長疏朗行氣的布局編排，作品傳達氣韻生動的層次空間感，尤其亮麗耀眼的泥金書寫、鋼勁勻細的鐡線篆更是別具一格。

蔡篤釗表示，他嘗試在多元媒材表現現代書藝創作，如書法字體結合豐富色調的壓克力作品《福祿壽禧》、《夢幻泡影》及《精氣神》，還有首次發佈的《四季》聯屏，以西班牙藝術家米羅繪畫為發想創作，靈動清雅的鐵線篆線條呼應四季的豐麗色彩，展現時下的書藝潮流，希望帶給民眾獨特的美學體驗。

蔡篤釗對於兩年來的全球新冠疫情延燒深有所感，以佛理出發的泥金篆書加上線描書繪的觀音畫像《心經》、《大悲咒》，及鐵線篆《錄六祖禪師佛偈》等，藉以傳達正向能量，讓觀者可以藉此沉澱心情。《大楹聯》整體展現疏朗流暢、虛實對應的古隸筆意，充滿令人想像的意境。

台中市文化局長陳佳君示，台中市美術家接力展一棒接一棒，每年有7至8位藝術家為台中市的文化藝術來做傳承，歷經幾任文化局長接力辦理，持續34屆歷年不墜，兩位前台中縣文化局局長洪慶峰及陳志聲，更特地到場參加開幕式並祝賀蔡老師在書法領域的成就。

葫蘆墩文化中心表示，台中市美術家接力展今年第7檔由「蔡篤釗書藝創作展」接棒，活動訊息可至葫蘆墩文化中心官網查詢。因應國內疫情增溫，請民眾參與活動時全程佩戴口罩及保持安全社交距離，並鼓勵大家完成第三劑疫苗注射以加強健康防護，安心參與各項活動。