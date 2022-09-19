疫情圖示

疫情圖示

中央19日公布新竹縣新增907例確診案例，分別為447名男性、460名女性，年齡分布在0歲到88歲，12歲以下168名、65歲以上85名，18歲至64歲青壯年佔6成2。目前竹縣居家隔離1399人，居家照護列管4681人，今年累計確診160595人。

新增確診者分布在竹北市361例、竹東鎮185例、湖口鄉133例、新豐鄉53例、新埔鎮67例、關西鎮21例、芎林鄉28例、橫山鄉14例、寶山鄉18例、北埔鄉16例、峨眉鄉7例、尖石鄉4例、五峰鄉0例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，25日上午9時至12時，由新仁醫院醫護團隊在竹北市中興里集會所開設Moderna次世代雙價疫苗接種專案，提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全、免疫力低下者接種追加劑，共900位名額，20日下午5點開放網路線上預約。

另外，新仁醫院醫護團隊24日上午8時30分至12時，在中興里集會所開設社區接種站，提供18歲以上BNT及莫德納疫苗各150位名額，及出生滿6個月到5歲嬰幼兒BNT及莫德納疫苗各200位名額，並已開放線上預約。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1057＆sms=10066

大安醫院疫苗預約入口網：

https://www.da-professional.com/da/v/index.html

新仁醫院預約網址：

http://www.sinren.com.tw/？page_id=5091