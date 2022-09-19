民進黨新竹市長候選人沈慧虹日前接受專訪，大談自己如何從出身雲林的務農子女，一腳踏進過往以男性為主的交通領域，成為台灣鐵路史上的第一位女站長，更在2016年成為新竹市首位女性副市長，而這一路上最大的幕後功臣就是她的母親！沈慧虹說，母親堅守原則、遇事則融，成了她公職生涯中最重要的守則，而陪伴癌末母親度過最後的生涯，也讓她在推動政策時，多了一份同理心。

沈慧虹接受《女人迷》訪談時表示，母親的人生經歷、生命智慧，在自己人生各個階段，始終扮演著重要的角色。她回憶，當年被分發到台北市監理處，擔任櫃台人員，母親就耳提面命提醒「要對人好」，後來才知道母親的叮嚀來自於十多年前到公務機關辦事，因不會寫字而被櫃檯人員數落的一段往事。

母親的叮嚀不僅影響沈慧虹的待人處事，也激勵她勇敢往前飛，追尋自己的夢想！沈慧虹說，當年在奮起湖車站擔任一年半的站長，沒想過要到台北工作，不過母親時常提醒有機會要到台北闖闖，也正因為母親的激勵，自己才下定決心到離家100公里外的都市工作，在北市府陸續擔任交通局科長、府會發言人等職務，公職生涯也就此發光發亮。

沈慧虹表示，遇事事緩則圓，是自己很重要的工作心法，不論是在台北市交通局任內擔任議會聯絡人、推動停車場規劃或交通路網規劃溝通協調，又或者是在新竹市交通處長與副市長任內諸多事務的推動，她不但事緩則圓、還要換位思考，這樣的特質為她贏得「溝通協調見長」的名號。

曾有6年多的副市長經歷，加上照顧父母親的經驗，讓沈慧虹推動政策時，站在「以人為本」的角度，多了一份同理心。沈慧虹回憶，不論在父親離世前，或是後來陪伴癌末母親的經歷，都讓她用更人性的角度看待有需要長期照顧長者的家庭，「對領導者而言，在城市裡多元包容，體貼不同需求的人，是很重要的事情。」

面對此次選舉以及未來，沈慧虹說，將會用不忘初衷的價值觀，還有過去的工作績效來贏得選民的心，她強調「能夠為政治帶來一些新的想像，也希望用政策、用城市的未來，讓大家相信我，願意跟我一起走！」