梧棲童綜合醫院，9／17-18日共動員15名醫護團隊，設置「醫護指揮中心 」。（童醫院提供）

Red Bull飛行日大多是擦挫傷等輕微傷勢。（童醫院提供）

亞洲唯一、台灣首屆的「Red Bull飛行日」，昨日在台中港舉行！進行醫療照護服務的梧棲童綜合醫院，9／17-18日共動員15名醫護團隊設置「醫護指揮中心 」，派遣2部救護車到場待命；在急診部主任魏智偉領隊下，為活動做好完善的醫療救護，讓45個隊伍都能放心參賽，並現場民眾也能安心共襄盛舉。

童醫院指出，這次Red Bull飛行日的「醫護指揮中心 」共進行41位醫療服務，大多是擦挫傷等輕微傷勢，僅1位因頭、胸頓傷由救護車後送至醫院進行診療後即離院，2日的活動都很安全順利。

魏智偉表示，童綜合醫院長期都配合與支援各種活動的醫療救護，無論是大甲媽或白沙屯媽祖進香活動、日月潭萬人泳渡活動、石岡熱氣球嘉年華活動、跨年晚會等，抑或前兩日的Red Bull飛行日活動，都派駐堅強醫療團隊到場提供民眾最即時醫療協助，讓每場活動都能在醫療無虞情況下圓滿完成。

魏智偉指出，2022開始進入年末時節，無論是國慶、跨年晚會或演唱會等大型活動將陸續登場，呼籲民眾參加任何活動都應該事先評估自我身體情況，患有慢性疾病患者記得攜帶藥物與按時服用；因應疫情應做好自身防護措施，活動期間須適當補充水分，身體有任何異狀或不適就應尋求醫護站協助。