民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前與返鄉創業的青年創辦人楊雨珊舉行客廳會，沈慧虹承諾將以「青創勇氣金」補助青創生活費為基礎，加碼補助農業類、傳產類返鄉青年50萬技術升級費用，全方位協助青年回到香山深耕。

楊雨珊分享，很多人聽到她來自新竹，總說「新竹很高科技、新竹很有錢」，但新竹面貌不只如此，而是有豐富文史和精彩的地方產業，因此她邀請同學一起返鄉，利用閒置空間創立工作室，以地方創生為目的，挽起袖子為家鄉做事。

和楊雨珊共同打拚的同學石乃文、王鴻鈞來自台中，王鴻鈞透露，會選擇留在新竹，是因為看見實現夢想的希望，這兩年創辦季刊、帶領鄉親淨灘，並將海廢彩繪成為裝飾小物，也引導孩子以日常感受玩藝術，還替在地黑荔枝果農紀錄農事過程，明年也預計協助果農經營線上販售、包裝設計，替農產品加分，用設計讓香山不一樣。

沈慧虹則表示，未來將積極吸引青年重回香山，計畫以「青創勇氣金」為基礎，並加碼提供農業、傳產青年返鄉補助50萬元，該50萬將投入在購買設備或是技術升級，讓產業升級，也會成立青年創業諮詢服務站。

另外，因為香山有豐富的物產，應透過建立品牌，讓大家看見香山精選的好物，把新竹香山的美好呈現給更多人。

沈慧虹也指出，要讓新竹孩子鮭魚返鄉，甚至吸引外地青年到新竹扎根，除了協助創業之外，基礎建設也是重要拉力，要持續讓新竹成為安居樂業的宜居城市。

目前的香山區，已投入70億大建設，包含賞蟹步道、南港賞鳥區，還有公道三路、三姓橋路、青青草原等，透過交通改善與景點重整，把人潮帶到香山區。