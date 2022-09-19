近日有感地震頻傳，台東池上造成房屋坍塌和橋斷等災情，讓民眾聞震色變，縣府指出，中央氣象局訂921「國家防災日」，在上午進行地震與海嘯全國防災演練，當天會透過「災防告警訊息服務（PWS）」發布演練告警，民眾收到簡訊不要驚慌!

新竹縣消防局長孫福佑表示，9月21日上午9點21分和9點25分，將先後發布地震及海嘯的演練告警訊息，訊息會明確標示「111年國家防災日演習」字樣，民眾接獲地震演練告警，不用驚慌，請一起演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。

孫福佑指出，如果真有地震海嘯發生，中央告警訊息將不會有「111年國家防災日演習」字樣，如遇真實地震海嘯事件 ，請即刻前往高處避難，該局也積極加強各項震災演練，因應震災救援任務。

縣長楊文科呼籲鄉親要建立地震防災應變能力，平時就要固定家具，準備「緊急避難包」，萬一發生地震勿慌張，最重要的就是保護頭、頸部避免受傷，應立即做好三個動作「趴下、掩護、穩住」。

在地震發生時，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，才能將災害損失降到最低。

另外，為保障鄉親生命財產安全，楊文科也指示消防局完成各項救災裝備整備待命，一旦發生災害，可立即出勤救災。