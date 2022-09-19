「全國兒童聯想創作畫比賽」慶祝滿30周年，邀合體創作畫家，（左）簡秀倩、（右）卓毓晴，展現精彩創作。（台中市文化局提供／張妍溱台中傳真）

「全國兒童聯想創作畫比賽」滿30周年，文化局規畫系列活動帶領大家一起回憶、描繪、穿梭30年時光，第30屆初賽徵件已於9月1日開跑，將於10月12日截止收件。全國國小1至6年級學童皆可報名參加比賽，鼓勵學童把握機會參賽，發揮創意展現想像力，

主辦單位邀插畫家「施暖暖」擔任活動代言人及主視覺設計，以爆米花傳達聯想畫蛻變的意涵，畫面中玉米粒沐浴在創意與想像的糖漿奶油中，經由聯想畫比賽的熱度加值，蛻變成為1顆顆美味可口的爆米花，像是創造力噴發的孩子們，並於新書活動上與粉絲分享聯想畫活動。

文化局長陳佳君指出，初賽比賽圖形巧妙融入數字3的意象，初看像是廚師帽也像是花椰菜，期待看到小朋友們融入想法的獨特作品，邀請全國小學生一起來創造屬於自己創意世界。

現場提供印有圖案的畫紙，讓小朋友從看似尋常的線條圖形發想，用自己獨特的天馬行空，展開無邊際的聯想遨遊，藉由遊戲式聯想的繪畫激盪，啟發兒童美術的創意潛力。

初賽由學童取得畫紙完成創作後進行繳件，每年級將評選出70位入選者，於12月4日參與複賽，各年級前3名及優選分別可獲得5000、4000、3000、2000元獎金及獎狀。作品將於葫蘆墩文化中心大廳展出，明年度於校園、醫院等單位巡迴展出，如欲索取畫紙，可至聯想畫網站查詢畫紙索取地點。

「回憶30：生日蛋糕」聯想畫大事紀裝置、以聯想畫經典場景將歷年28個比賽圖形合體其中的「描繪30：合體創作畫」大型創作、10月8日「穿梭30：時光任意門」，讓民眾穿梭任意門，尋找過往的創作回憶，讓親子挖掘記憶、啟發想像，了解兒童聯想30年來的足跡。