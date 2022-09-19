中華電(2412)持續投入資安技術領域發展，積極研發相關解決方案，攜手子公司中華資安國際於明(20)日台北市南港展覽館二館登場的「2022 臺灣資安大會」展出5G資安、區塊鏈解決方案、SecuTex先進資安威脅防禦系統及SOC資安監控服務，展示自主研發5G/MEC資安檢測工具、CypherCom硬體端對端加密通訊系統、SecuTex先進資安威脅防禦系統系列等優質資安產品，協助企業提升整體資安防禦與應變能力，強化資通安全。

中華電結合歷年來系統環境安全檢測實務經驗，於MEC設備與核網端提供安全基準檢測服務，於本次大會展示「MEC安全設定自動檢測工具」、「5G雲平台安全檢測工具」等2項自主研發產品。「MEC安全設定自動檢測工具」以國際安全設定最佳實務為標準，提供對組態設定與安全性的一次性檢測以達成最佳安全設定，避免產生資安風險。「5G雲平台安全檢測工具」則針對容器化環境常見的Docker和Kubernetes之基本組成元件與組態設定安全性進行檢測，其產出的安全檢測報告，則提供系統管理員檢驗容器化環境之組態安全性，鞏固整體環境組態之安全。

於現今數位轉型浪潮下，中華電信為國內唯一兼具資料中心(IDC)及區塊鏈雲端、落地建置技術並提供客製化整合的解決方案供應商。在雲端服務方面，主推「區塊鏈即服務平台」，針對各產業需求結合區塊鏈、NFT、pdf簽章、憑證等技術解決方案，提供端到端區塊鏈服務，可有效減少人工作業及加速處理流程。成功應用案例包含旅遊不便險、募資服務、點數服務、供應鏈金融及物流服務等。另針對常見的Ethereum 或Hyperledger Fabric等區塊鏈技術，中華電協助不同場域的客戶導入最適合的技術平台與商轉應用，打造各產業區塊鏈及資料生態鏈進而活化資料的價值。

此外，中華電子公司中華資安國際端對端加密通訊系統CypherCom使用通過FIPS 140-2 Level 3國際安全認證之硬體晶片儲存金鑰確保封包無法被還原或竊聽，用戶只須連網便可進行語音、文字、影音、檔案等皆受到加密保護的VoIP語音通話及Instant Messaging (IM) 訊息傳送，相較過去著重網路與設備點對點的認證方式，CypherCom將安全認證從傳統的「設備」角度延伸至「使用者」層面，確實保障安全縝密的通訊系統。