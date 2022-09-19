康舒(6282)淡水新廠「強仕樓」歷經3年正式完工，今天上午舉行啟用典禮，新廠區完工總投資金額達32.5億元，預計最大年產值將超過70億元。

康舒將「強仕樓」打造為科技與人文兼具的綠能智慧建築，包含IIoT應用、智慧能源聚合管理平台、智慧消防與監視系統、PUE銀級資訊機房等智慧製造廠房。廠房四周建造大量綠地，及雨水循環再利用系統，預計今年底取得黃金級綠建築標章。

新廠區完工總投資金額達32.5億元，康舒董事長許介立表示，主要原因是建置期間遭逢COVID-19，疫情不但讓全球經濟產生極大變化，更打亂產業供應鏈的運作。如何讓全球製造基地保持彈性、分散產銷風險，是科技業當務之急，所以決定加碼投入建造。

目前「強仕樓」地面共9層、地下2層，實驗大樓為地面3層，兩棟樓總樓地板面積為9000多坪(29,817平方公尺)，未來將依市場及客戶需求擴增產能及就業機會。主要產品為企業用電源供應器、智慧電錶以及電動動力產品等，預計最大年產值將超過70億元，未來導入智慧化生產線後，大幅貢獻營收及獲利。