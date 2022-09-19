新竹49歲陳姓設備工程師，牙齦疼痛2天，頸部及眼部腫脹，陸續出現脖子和眼睛腫脹、發燒、呼吸困難及意識模糊等狀況，送到中醫大新竹附設醫院急診時已引發敗血性休克，抽血及頭頸部電腦斷層檢查，診斷為「深頸感染併發牙齦及眼眶感染」。

神經外科醫師巫智穎指出，陳男顱內有膿瘍，緊急做「開顱併內膿瘍清除手術」後，送進加護病房治療期間，再施予經鼻氣管內管置入，後線抗生素及升壓劑治療。

陳男經過2個月治療後，脫離呼吸器沒有插管，意識也恢復清醒，手腳活動無礙，眼睛及頸部腫脹消失，唯膿瘍跑到眼睛，造成視力模糊的後遺症。

巫智穎表示，深頸感染一開始通常發生在口頸，例如蛀牙、牙齦感染、拔牙感染，或是中耳炎、鼻塞、上呼吸道感染。

如果，服藥5到7天症狀都沒有改善，反而越來越痛，甚至合併高燒不退及呼吸窘迫等症狀，代表感染侵犯到深層的頸部肌肉層，造成細菌大量滋長，往上會延伸到眼睛甚至顱內，往下延伸至靠近心肺的縱膈腔。

感染過程中，如果以為只是小病不去治療，會造成呼吸道壓迫、敗血性休克，甚至會有馬上致命的危險，發生在比較深層的感染，比較不好醫治，死亡率高達5成以上！

巫智穎指出，深頸感染好發在免疫力低下的族群，特別是老人、幼童、癌症、糖尿病、腎衰竭的患者，因為本身防護力不夠，往往認為的小病都可能蔓延成致命性的疾病。

治療方面以抗生素治療為主，如果感染控制不良或者侵犯腦部造成腫塊效應，就要加以手術清創治療，不可不慎。