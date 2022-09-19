田馥甄的高雄巨蛋演唱會原訂今明舉辦第3、4場，受到餘震不斷波及，主辦單位稍早約莫下午3點多緊急宣布取消今明2場演出，表示：「因近日全台地震頻繁，經主辦單位與藝人團隊審慎開會後，為顧及現場觀眾、演出團隊及所有工作人員安全，忍痛宣告取消田馥甄『一一巡迴演唱會』高雄站9月18、19日演出，造成諸多不便請見諒，今（19）日主辦單位也公布退票補償方案。

因近日全台地震頻繁，經主辦單位與藝人團隊審慎開會後，為顧及現場觀眾、演出團隊及所有工作人員安全，忍痛宣告取消 田馥甄 Hebe「一一巡迴演唱會」高雄站9/18（日）、9/19（一）共兩場演出，造成諸多不便請見諒，據瞭解，田馥甄昨彩排的時候還哽咽向硬體工作人員道歉，可見她心情複雜，好友任家萱（Selina）也留言：「這一波好幾折，很心疼。安全第一，剛剛高鐵也都停駛了，雖然很捨不得，但還是希望一切平安無事。」

而主辦單位取消場次後也可全額退票，並將在完成退票手續後寄送該場次限量螢光棒（一票兌換一支），希望能稍稍安撫歌迷。