總統蔡英文昨（18）日晚間到中央災害應變中心視察、進行線上會議，卻發生讓地方政府人員枯等2小時、念完稿就走的狀況，國民黨前台北市議員羅智強對此砲轟，「蔡英文如此無心，這場防災會議意義何在?」

蔡英文昨晚的作為引發批評後，她在今日上午特別向花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴，以及當地的救災團隊表達歉意，但各界仍是指責不斷。

羅智強就在臉書談到，相較之下，台中市長盧秀燕的用心讓人感動，她透過線上連線參與台東縣政府的應變會議，而除了花東縣府，她也致電中部七縣市政府，表達若有任何需求，可立刻協助；羅認為，有災情的時刻，元首必須扮演安撫人心的角色，「但蔡英文的冷血，只讓百姓感受到滿滿的敷衍」。

該篇貼文曝光短短兩小時的時間，已獲萬名網友按讚，其中有人留言，「花東就沒票呀，讀完稿就走很合理呀～結案」、「支持過讀稿機的該醒醒了」、「未能感同身受的領導人非人民之福啊」、「現在連演一下都不願意，真的很過分」。