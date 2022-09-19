近日地震頻傳，北區水資源局啟動轄內水庫供水設施安全檢查作業，持續收集設施監測資料分析，初步研判包含石門水庫、寶山第二、榮華壩、隆恩及羅東堰等水利設施供水設施未受地震影響，功能目前均維持正常。

北水局副局長郭耀程指出，所轄石門、寶山第二、榮華壩、隆恩及羅東堰等水利設施，是維持桃園、新竹及宜蘭供水之重要水利設施，近日地震撼動全台，在第一時間即由各設施地震儀測知震度，至今寶二水庫測得最高震度3級，石門及榮華壩2級，雖未達4級須特別檢查標準，但仍派員加強現場檢查，目前各設施尚無異常狀況發生。另外，也針對阿姆坪防淤隧道工程檢查，並與台水公司相關區處進行聯繫，經回報供水均維持正常。

郭耀程說，水庫供水設施均裝有監測儀器，管理人員就如同水庫的醫生，可經由監測資料變化及安全管值的設定，來掌握各設施部位狀況，以及時採取適當處置措施，維護供水設施安全。目前各水庫設施監測數據皆正常，將持續監視以確保水庫設施安全，請民眾安心。

他也說，依「水利建造物檢查及安全評估辦法」規定，公告水庫應每5年進行安全評估1次，成果報告送經濟部核定，且每年進行安全檢查1次，以石門水庫為例，第5次安全評估在今年7月由經濟部水利建造物檢查及安全評估小組審查通過，其耐震評估均列入例次安全評估複核。