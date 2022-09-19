徐定禎21日將舉辦競選總部成立茶會。（李京昇攝）

九合一選舉倒數2個月，苗栗三腳督選情成為全國關注焦點，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，21日上午9點半將舉行競選總部成立茶會，民進黨立院黨團總召柯建銘、黨團幹事長羅致政等黨內大咖將幫徐站台造勢，盼藉此展現團結誓言翻轉苗栗。

苗栗選情三角督局面，徐定禎喊出「團結的民進黨對抗分裂的國民黨」，競選造勢活動將會持續做大聲勢，集中選票穩固基本盤。客委會副主委鍾孔炤、民進黨立院黨團總召柯建銘、立委湯蕙禎和羅致政都將共同出席站台，展現苗栗隊獲得民進黨立院黨團全力支持、做徐定禎後盾，也是宣告徐定禎當選會結合中央力量、爭取經費補助，中央地方合作建設苗栗。

徐定禎指出，反觀藍營派系樁腳分裂，國民黨主席朱立倫與現任縣長徐耀昌分別為不同參選人站台，國民黨提名縣長參選人謝福弘成立大會唯獨不見徐耀昌身影，顯示國民黨在苗栗已經實質分裂，縣長選情呈現三足鼎立局面。

徐說，全國矚目苗栗選情發展，蔡英文總統定調苗栗年底大選是「有史以來翻轉苗栗的最佳機會」，苗栗72年來國民黨長期執政、從未經歷政黨輪替，因此他呼籲苗栗人站出來，一起做他的分身，一起團結翻轉苗栗。