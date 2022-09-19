王儀珊國小四年級正式踏入國標舞領域，曾參加馬來西亞、香港、新加坡等國公開賽。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

明道中學二年級學生王儀珊代表國家隊出賽捷克與斯洛伐克，獲得WDSF 21歲以下「標準舞公開賽」第8名、21歲以下「拉丁舞公開賽」排名併列第16名榮耀；王儀珊表示，這都是累積的開始，會繼續努力把握每次學習與比賽的機會。

據了解，王儀珊曾參加馬來西亞、香港、新加坡等國公開賽，2021年底也首次代表國家參加立陶宛的世界錦標賽；今年再次獲得中華舞蹈總會選訓提名，代表國家出賽，前往歐洲參加「2022 WDSF世界職業十項錦標賽暨捷克／拉德茨-克拉洛韋國際公開賽」暨「2022 WDSF世界十項錦標賽暨斯洛伐克布拉提斯拉瓦國際公開賽」，榮獲WDSF21歲以下「標準舞公開賽」第8名、21歲以下「拉丁舞公開賽」排名併列第16名成績。

王儀珊表示，自己從小喜歡跳舞、喜愛舞台，國小四年級時正式踏入國標舞領域，幾乎每個月就有1場國內賽，即便一路以來過程艱辛，談起學習舞蹈及比賽的過程，眉宇間滿是興奮，尤其有機會透過國標舞開拓自己的國際視野，跟各國老師學習、與高手同台競技，都是難得的經驗。

王儀珊進一步表示，這次首次在國際上跨參加21歲以下組別，也首次以雙人舞累績世界排名、世界積分，即使現在尚未有明顯的成績，但這都是累積的開始，她會繼續努力把握每次學習與比賽的機會。

明道中學國中部林芳如主任表示，王儀珊展現了多元發展的精神，同時嚴格要求自己課業與選手培訓兼顧的精神也令人佩服，期許王儀珊秉持強烈企圖心和積極認真的態度，學會學習、從容生活。