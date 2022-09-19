時光飛逝，周五（23日）將迎來24節氣中的「秋分」，意味著秋天已經過了一半，很快就要邁入冬天。運勢命理網站《靈匣網》分享12生肖年底前的運勢，其中生肖猴運勢由衰轉旺，有機會被更多人看見；生肖馬事業運走上坡，凡事都能逢兇化吉；生肖蛇須謹慎處理生意上的合作，小心當中暗藏陷阱。

【生肖鼠】

年底前生肖鼠的貴人運與財運都很不錯，可以多注意身邊有哪些人能為自己帶來幫助，只要經營好人際關係、維護好個人形象，財運就會隨之而來。在貴人的提攜下，生肖鼠不僅事業進步、效率提高，執行力也得到加強，個人能力大幅提升。

【生肖牛】

年底前生肖牛可以期待一下感情運的發展。有伴侶的生肖牛感情順利，雖然可能無驚無喜，但關係平穩，有機會進入下一個階段，如果想打破悶局，不妨策劃一場浪漫旅行；單身的生肖牛有機會遇到真愛，可以主動參加一些社交活動。

【生肖虎】

年底前生肖虎的事業運不俗，不僅個人能力節節高升，職場上的前輩也會看到你的努力，並加以提攜，此外同事們的配合度極高，最終能夠合作共贏，只要你穩重、細心一些，事業就有望上升一個臺階。

【生肖兔】

年底前生肖兔的運勢稍微下降，凡事宜靜不宜動，建議等到合適的機會出現再行動。如果生肖兔覺得運勢平淡，可以增加一些變動，例如安排一場愉快的旅行，或主動參與一些聚會，過程中有望能找到更好的事業方向，還有可能遇到桃花，可以期待一下。

【生肖龍】

年底前生肖龍的事業發展順遂，連帶財運也會水漲船高。雖然下半年的工作量增加，驚喜也不是很多，但憑藉著你的超強衝勁，可望再衝一波業績，此外你有機會能從社交場合中獲得一些投資資訊，從而開闢新的副業財源。

【生肖蛇】

年底前生肖蛇在工作上會比較忙碌，應及時調整個人狀態，積極投入事業，同時要避免太多人際紛爭，謹慎處理生意上的合作，當心看似不錯的機會中可能暗藏陷阱。不過這並不代表這段時間沒有值得期待的事情，年底前生肖蛇有異地賺錢的跡象，可以爭取出差、旅行的機會，抓住好運。

【生肖馬】

年底前生肖馬的事業穩定，且有上升趨勢，雖然在解決問題的時候會遇到不少阻礙，但吉星入命，基本上都能逢兇化吉，順利解決。另外生肖馬的吉星「地解」有動遷的跡象，適合動中求財，可以多到戶外活動，或留意出差機會，也許驚喜會在不經意間出現。

【生肖羊】

年底前生肖羊的吉星力量強旺，為人際關係和事業帶來強大的助力，遇到困難也會有貴人支援。生肖羊也可以期待一下月德貴人給自己帶來的幫助，借助月德的力量，改善職場上的人際關係、加強領導能力，便能發揮所長，得到主管認可。

【生肖猴】

年底前生肖猴的事業動力較大，可以期待一下升職加薪的機會。從9月開始，生肖猴的運勢由衰轉旺，不僅工作機會增多，個人能力也會被更多人看見，使職位、薪水更上一層樓，但不宜進行風險投資，否則可能引發破財。

【生肖雞】

年底前生肖雞的桃花運旺盛，感情值得期待。從7、8月開始，生肖雞的社交活動增多，到了年底將達到高峰，若能積極參與聚會、活動，對個人魅力及自信心的提升都有幫助。單身的生肖雞若遇到心儀的對象，可以積極追求、主動出擊，脫單機率很大。

【生肖狗】

年底前生肖狗的華蓋星旺盛，該星主管靈感、才華和創作，因此藝術創作方面的運勢很值得期待，特別是從事作家、編輯、記者等創作類型行業的生肖狗，在華蓋星的庇佑下事業將迎來巨大的發展，需要注意的是不可過多洩漏自己的靈感，以免創意被有心之人抄襲。

【生肖豬】

年底前生肖豬的文昌星旺盛，還在上學階段的生肖豬，可以期待一下學業方面的發展；已經在工作的生肖豬則有升遷的機會，特別是從事文職、文案、編輯方面的人，下半年事業將非常順利，不僅思路清晰、文思泉湧，還會有好事發生。