苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部落成，19日舉辦焚香祝禱祈福儀式，鍾東錦表示，這一次花蓮地震餘震不斷，讓民眾處於壓力緊繃的狀態，因此透過總部落成典禮，祈求全台平安。他也拋出老人福利政見，提出65歲以上長輩，前往苗栗醫療院所就診免掛號費，希望藉此紓緩緊張的壓力。

以無黨籍參選的苗栗議長鍾東錦，位於苗栗市民族路88號的競選總部，選定19日上午11時15分，良辰吉時舉辦落成祭拜典禮，來自18鄉鎮市超過200多名秘書和競選幹部，齊聚一堂，共同誠心祭拜，祈求神明保佑，希望近日來的地震災情降到最小，全台各地平平安安。鍾東錦也提醒苗栗鄉親，接下來可能還會有餘震，平日還是要小心防範，一起攜手度過這一次危難。

鍾東錦表示，地震災害也讓人想到防災、救災與醫療問題，因此未來除了將持續推動苗栗縣長徐耀昌所提出的「災害防救深耕計畫」外，也建議參考台中市政府的作法，提升「災害防救辦公室」的層級，以方便在緊急時刻，有利於跨局處的整合與統籌，加速防救災害的速度。

在醫療部分，目前已經與轄內各大醫療院所取得密切連繫與洽談合作，未來5年內，苗栗醫療投資將超過30億元，增加900個床位，其中大千竹南醫院與長庚醫院策略結盟、頭份為恭醫院與中國醫藥大學簽訂合作協議，位於三義的慈濟中醫醫院也即將落成啟用。

鍾東錦表示，為了讓長輩往後看病不用再大老遠跑到外縣市，目前的策略是把醫院蓋到離住家更近的地方，把名醫請來苗栗為鄉親的健康把關，同時，也提出凡是設籍苗栗縣65歲以上長輩，在苗栗縣醫療院所看診，掛號費全免，對於慢性病患者而言，每年可省下近千元，往後看診更加沒有負擔。

苗栗縣長鍾東錦競選總部指出，今日總部正式落成後，將於10月1日晚間6點，舉辦萬人造勢大會，10月2日晚間6點，在頭份競選總部也將緊接著進行成立大會，歡迎鄉親共襄盛舉。