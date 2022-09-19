前（18）日下午2點44分台東池上發生規模6.8強震，根據公路總局統計到今日下午1點為止，光是花蓮玉里台9線就有6座橋出現橋面龜裂、引道隆起等災情。

公路總局表示，因應地震，高雄市桃源區台20臨105線0K~44K梅山口至向陽路段預警性封閉，預計今日下午5點恢復常態管制。

道路災情路段有9處，其中位於花蓮縣玉里鎮的有：台9線275K玉興橋，施工中I型樑4支掉落，未開放通行施工區域內，不影響通行；台9線278.7K~279.3K玉里大橋，橋面龜裂，南下已搶通完成，目前可南下單線雙向通行；台9線282K＋191~282K＋311安通橋，伸縮縫、引道隆起，目前可單線雙向通行；台9線288K＋162~288K＋252阿眉溪橋北上，伸縮縫、引道隆起，尚可通行；台9線288K＋162~288K＋282阿眉溪橋南下，伸縮縫、引道隆起，尚可通行；台9線288.5K竹田路段路面隆起，可單線雙向通行；台9線295K＋534~295K＋624螺仔溪橋，伸縮縫、引道隆起，目前可單線雙向通行；台9線296K＋318~296K＋348石牌橋，伸縮縫、引道隆起，目前可單線雙向通行。

另外台東縣長濱鄉台30線26K＋100~35K＋433玉長公路東洞口，路基產生裂縫下陷，目前可單線雙向通行，預計今日下午6點恢復雙向通行。