「竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程」，打造五峰地景遊戲場等營造友善人本環境，獲內政部「2021致敬城鄉魅力大賞」佳作。（羅浚濱攝）

縣府向內政部爭取前瞻基礎建設-城鄉建設「城鎮之心工程計畫」，4年獲補助2.37億元，執行完成18件計畫，內政部今年辦理「2021致敬城鄉魅力大賞」獲得5項大獎，「執行績效評鑑」和社區營造型的「來北埔不只到老街，南外蝶舞遶山花計畫」獲得優等肯定。

縣長楊文科表示，縣府全力支持城鎮發展，透過城鄉環境再造，創造更優質水岸和公園綠地，形塑新空間串聯人文歷史等資源，帶動城鄉發展及城市美學，獲2項優等和3項佳作，交旅處的努力值得肯定。

獲得社區營造優等的「南外蝶舞遶山花計畫」，源於大坪國小原為瀕臨廢校的小學，校方努力在校園栽植各種蜜源植物，打造適合蝶類棲息的環境，蛻變成多元智能教學與豐富生態特色小學，並延伸至南外社區，帶動居民延續發展蝴蝶生態棲地。

縣府爭取中央補助經費，以社區營造改善南外社區環境，每年夏天舉辦蝴蝶季，推出「社區輕旅行」的蝴蝶遊程體驗，顯現「來北埔不只來到老街」，建立北埔輕旅行品牌，也讓遊客認識北埔山城完整樣貌。

獲得競爭型佳作的「竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程」，經費高達1億元，改善戲曲公園廣場和欖仁水岸等景觀，周邊打造樹杞林廣場和五峰地景遊戲場，營造友善人本環境，重現竹東鎮的客家記憶，也帶動都市更新並提升城市美學。

此外，「新竹縣合興森林愛情園區營造計畫」，設置生態滯洪池兼具溼地生態和整坡綠化，並有3條融合現地景色的開放性兒童滑梯，創造綠色減碳的生態園區，在政策引導型計評鑑獲得佳作。

「打造新豐第一特色公園計畫」，移除破舊設施並重新規置植栽，設置大型沙坑和用天然素材打造遊具，並打造樹屋平台及祕密基地，成為地方民眾遛小孩的最好場所，在社區營造型計畫也獲得佳作。