嘉義縣畜牧場合法登記數量近1400家，全台排名第5，且常因天氣炎熱，民眾感受畜異味飄散更明顯，屢屢向環保單位陳情，為改善異味及環境汙染，縣府整合環保稽查及農業輔導，深入診斷畜牧業空汙、廢水及禽畜糞等問題，全面強化汙染改善工作，據統計，畜牧業整體環保陳情案件數已由2019年598件，大幅下降至2021年461件，降幅高達3成。

嘉縣環保局空噪科長林春如表示，針對空汙異味管制部，統計今年至7月止，環保局共執行畜牧業重點區域稽查378場次、早鳥及夜鷹稽查108場次，並會同主管機關農業處辦理新設置畜牧場會勘32場次及聯合稽查111場次。

另為釐清畜牧場異味汙染，2020年至2021年共執行29場周界異味檢測，其中有12場未符合法規排放標準，已依法告發處分並限期改善，裁罰金額120萬元。至於畜牧廢水稽查管制近3年查獲違反水汙法共150件，裁罰金額374萬餘元。

對於屢遭陳情、排放水質不合格者，林春如說，主要由農業處進行廢水處理設施輔導改善其排放水質，環保局則持續推動畜牧糞尿資源化政策，將含有肥分的畜牧廢水回歸農地施灌，而在農業、環保單位的下努力下，畜牧廢水資源化家數已由2018年90家，累積至今年169家，成長近9成，且核准施灌量由1年103萬公噸，提升至157萬公噸，增加53％，總施冠量全台第3名，真正做到「肥水不落外人田」。

同時環保局也透過稽查與輔導機制並行，近3年1至7月同期畜牧廢水汙染陳情案件數，已由2020年65件，減少到2022年16件，至於縣內養豬大戶4處台糖畜殖場廢水，經環保局多年要求，目前回收再利用率已達96％，朝向「零排放」目標邁進。

有關禽畜糞異味，環保局說，中央法規雞糞優先適用農委會公告「農業廢棄物再利用管理辦法」，若生雞糞未妥善處理被載運、傾倒在非法堆肥場或農地，可依「廢棄物清理法」開罰，且不只生雞糞用於農地違法，露天曝曬生雞糞也同樣違法，目前農業處積極輔導民間業者及縣農會堆肥場升級密閉式發酵處理系統，未來可協助業者去化處理。

縣長翁章梁表示，畜牧業異味汙染診斷，就像人類生病到醫院檢查一樣，針對被陳情畜牧場及環保違規處分場，環保局定時與農業處及其委託的工研院專家聯合「診療」、進行汙染總體檢，以釐清異味產生源頭，並提供客製化改善建議及協助申請設施補助改善。