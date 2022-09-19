九合一大選即將在11月26日舉行投票，將選舉縣市長、議員、鄉鎮市長等9種地方公職人員。值得注意的是，今年全台出現11組親人同時參選地方公職人員。學者分析，他們選戰策略、造勢活動除能相互配合，也因組合特殊易獲得媒體關注。然而，親子搭檔參選屬家族政治一環，易讓選民產生相對剝奪感，也不易獲得選民喜愛，增加角逐地方公職劣勢。

根據中選會統計，此次選舉共1萬9825位候選人完成登記，將角逐1萬1023個名額。特別的是，今年全台共計11組親人同時參選地方公職人員，其中以爭取不同層級公職為大宗。例如，花蓮政治家族「魏家班」哥哥魏嘉賢轉戰縣議員，其弟魏嘉彥及魏鈺晟，則分別參選花蓮市長及花蓮市民代表。

家人搭檔參選角逐同層級地方公職則為少數，如新北市議員參選人陳明義、陳世軒父子檔，甚至有些家族各自代表不同黨派參選，像是翁杰代表民進黨參選苗栗縣議員、翁英雄則以國民黨籍參選鎮民代表。

針對此現象，文化大學廣告系主任鈕則勳認為，即便親人分別投入不同選區選舉，仍可在選戰策略、造勢活動等面向互通有無，加上此種組合較為罕見，更容易獲得媒體關注。

若親人分屬不同政黨，鈕則勳說，候選人更能藉較量彼此政策，搶攻媒體版面。他強調，由於地方民意代表採複數選區制，不須取得最高票數便能當選，故地方候選人能見度越高，越有機會吸引選民關注與支持，提高當選機會。

東海大學政治系教授邱師儀則分析，家人同時參選是家族政治一部分，倘若過去家族在地方服務紮實，累積下來的政治資本將如同「魚幫水、水幫魚」，因而拉抬彼此選情。

儘管出身政治家族的候選人，相較一般人擁有豐沛政治資源與人脈，更有機會勝選，但鈕則勳強調，此現象也將使多數選民質疑為何「都是你家在做」，進一步產生相對剝奪感，成為親子搭檔參選潛在風險。他也擔憂，隨著家族投入選舉次數增加，素人參選空間愈可能被壓縮。

不過，邱師儀認為，從台灣選舉現況而言，今年有許多年輕族群、政治素人投入地方選舉，而家族政治發展至今是否高度阻礙素人參政可能，甚至使台灣民主更加封閉，則有待觀察。親人搭檔參選固然存有較大優勢，但相對的，選民易有不好觀感且「水能載舟，亦能覆舟」，候選人依舊要靠選民服務及自身實力，爭取選民認同。