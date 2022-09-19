長期處於疲勞中，甚至有人喝咖啡也無助消除疲勞感，營養師表示，對於慢性疲勞患者來說，最重要的是了解到咖啡因只是暫時刺激身體的交感神經系統，若一直過度依賴咖啡因，可能造成自律神經失調。她提醒，應該戒除生活中常見的某些食物，其中甜食易讓血糖與情緒起伏劇烈，反加深憂鬱的風險，也加深疲倦的嚴重程度。

營養師賀菡懿在其粉專表示，許多人稱自己有嚴重的慢性疲勞，嚐試戒咖啡，但重點應該是在於要了解自身不該過於依賴咖啡因來提振精神，比起戒咖啡，在功能營養當中，她更議避開3種食物，包括甜食、加工食物與酒精飲料。

1. 甜食：疲倦的人會特別愛吃甜食，因糖可刺激大腦，有短暫振奮情緒的功能但常吃甜食易讓血糖和大腦情緒有劇烈起伏，反而增加憂鬱的風險，也會餵養腸道壞菌，而在腦腸軸造成進一步的氧化壓力，加深疲倦的嚴重程度。

2. 加工食品：很多加工食品中含糖及不少添加物，會增加身體解毒功能的負擔，消耗更多營養素。

3. 酒精飲料：酒精雖有放鬆大腦的作用，但代謝過程會消耗很多B群和解毒營養素，因此會加深疲倦的嚴重程度，加上很多酒精飲料帶有大量糖漿，會更加重身體的負擔。

賀菡懿並表示，對於慢性疲勞，大家更需要的是自我覺察，了解自己是真的累了，真的需要休息，並重拾簡單運動、散步、拉筋，提醒自己在工作當中也要停下來緩慢且深層地呼吸，找到與自己相處的時間，檢視內心的痛苦，找到抒發壓力的休閒活動或是心理諮商，才能根本地面對自身疲倦的問題。