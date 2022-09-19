70歲邱姓男子逃亡3天，在豐原火車站外的長椅上躺著休息。（民眾提供）

屏東火車站前旅館15日發生女子命案，涉案70歲邱姓男友環台逃逸，昨晚在台中市豐原火車站外被逮。當時員警喊他名字，邱男不自覺回頭看而自曝身分，由於已逃亡3天長達1000多公里，邱落網時說「我也不想跑了，跑累了」。

邱男與死者林女為男女朋友，15日深夜約10點多，2人相約到屏東火車站前的旅館休息，雙方發生爭吵後，邱男疑將林女勒斃，隨後騎死者機車到屏東火車站，將機車及手機丟棄後設立斷點。

邱男改搭搭計程車到高雄鳳山火車站搭車先逃往台東，並一路搭火車到花蓮、繞過台北、桃園到台中過夜，接著又從台中搭火車到高雄，再回程到台中豐原火車站，環島逃亡3天。

邱男全台大竄逃，鐵路警察局高雄、花蓮等分局、台中市警局豐原分局、花蓮縣警局花蓮分局等也投入追捕行列，在逃亡3天長達1000多公里後，昨晚6點半在豐原火車站前落網。

豐原分局偵查隊長陳俊彥表示，屏東警方通報邱男可能逃到豐原，釐清他在車站上下車時間，鎖定其身型和戴鴨舌帽等特徵後，警方在火車站前附近搜尋，在豐原站前長椅上看到一名男子躺著休息，年紀相仿、特徵相同，員警靠近喊一聲他的名字，邱男立即回頭看。

員警表明身分，出示證件，邱男承認自己是屏東命案凶嫌，表明「不想跑了，跑累了」，隨後押回偵查隊確認身分後，將他移交屏東警方帶回偵辦。