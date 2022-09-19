前內政部長李鴻源今（19日）中午接受震傳媒《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪，針對新竹棒球場爭議，前新竹市長林智堅將台積電與新竹棒球場做類比，李鴻源痛批，「不倫不類的類比！」台積電有從3億元追加到12億元嗎？蠢到講這種話，掉入另外一個政治風暴，他也直言，過去時代林智堅早就被檢調約談了，證人講不清楚就會變成被告。

關於新竹棒球場工程，李鴻源說，這在工程上是不合乎常理，若招標時一開始說12億元，來的是A咖，但招標金額改為3億元來的就是一個B咖，且該廠商還曾被台南市政府列為黑名單，為何會得標？所有的標案都是公開資訊，怎麼敢把工程交給它。

李鴻源表示，工程界中有一種皮包公司，公司就是一個辦公室，用最低標去搶標，搶到之後該公司有把握一定可以追加預算、追加工期，就是因為背後政商關係良好。他也舉例，每個廠商都有其專業，桃園機場第三跑道一直無法維修完成，一查該廠商是做港灣工程的，沒有機場跑道經驗；甚至某鄉公所一年要招標128個標案，承辦人平均3天寫一件標案，這要怎麼寫？最後由廠商代筆。

李鴻源表示，他製作公共工程標案管理系統就是要協助公務員不要掉到法律陷阱，要找到好的廠商，類似像新竹棒球場的廠商一被註記，就會被踢出去；這個公司可以從3億變成12億元，沒做過棒球場，但該公司也是全世界知名的顧問公司，為何到了台灣就掛了。

他說，該公司被註記是因為台南市的某排水工程，要先去釐清當初台南市的標案，此外，在系統中被註記了，竟然可以做新竹棒球場，球員安全不需要兼顧嗎？新竹棒球場大家都說豆腐渣工程，但都只是冰山一角。

李鴻源認為，行政院長蘇貞昌第一次擔任院長時曾下令，除非特殊狀況，都採最低標，就因為那紙公文，讓公共工程陷入萬劫不復的深淵，院長想省錢、最低標最安全，因為這樣的政策，正規的廠商都不跟政府打交道，因為無利可圖，最後就出現皮包公司。

李鴻源批評，新竹棒球場工程沒有驗收絕對不能使用，這是基本常識，試問沒驗收去比賽，出了事算誰的，為了要急功好利、拚剪綵，林智堅又拿台積電類比，政治智慧有問題。