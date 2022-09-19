連續2日花東發生地震，全台有感。據中央氣象局最新資訊，19日10時7分又發生芮氏規模5.9地震，餘震連連。專家表示，台灣處於多地震的地區，建物抗震與否，往往強震發生才見真章，在建物常見的3種SC純鋼骨建築、SRC鋼骨鋼筋混凝土、RC鋼筋混凝土建築結構中，以純鋼骨SC耐震度最高，RC在地震中最不晃。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，買房不僅看機能，結構安全更重要，一般而言，房屋結構可由建物登記權狀中得知，目前建物多採3大建築結構，可分為SC、SRC、RC，以純鋼骨SC耐震度最高，但是造價成本也相對高昂，不過地震時相對比較晃。

而鋼骨鋼筋混凝土SRC造價也高，地震晃度比SC小，最不晃的是最常見的鋼筋混凝土RC，造價成本偏低，占結構空間就比較大，3種結構各有優缺點。

此外，郎美囡建議，購屋時可參考4點，以肉眼觀察並輔以包括周邊環境的客觀條件，才能將風險降到最低。包括建商或營造商是否有信譽、若購買的標的物是山坡地、水岸或海濱住宅，可注意地層、施工及防護措施（如排水、道路）是否完整。以及家中裝潢採固定式，較無傾倒顧慮。同時，是否採用安全係數高的水電、瓦斯設備。

且若購買產品為夾層屋，夾層部份應避免承載過重，容易倒塌的產品，建議購屋看建築執照、技師簽證、耐震標章等，都更有保障。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，面對隨時可能發生的地震，可事先將現金、飲用水、乾糧、保暖衣物、手電筒、電池、家中老年人病人的藥品準備好，災害不幸發生時，便於維持起生活所需。

為了體恤人民財產損失，財政部以從寬、從速原則協助及輔導受災之納稅義務人申請各項稅捐減免，建議民眾各項各地方國稅局洽詢、保障權益。

3大建築結構比一比

項目

SC

SRC

RC

中文名稱

純鋼骨

鋼骨鋼筋混凝土

鋼筋混凝土

優點

耐震度高

室內空間寬敞

建築技術純熟

造價與成本

高

高

低

結構度佔空間

少

少

多

地震晃度

晃

介於兩者間

較不晃

資料來源：住商機構企劃研究室整理