新北市教育局今(19)日於三和國中舉辦「國民教育輔導團111學年度團員授證暨資深優良團員表揚典禮」，教育局副局長歐人豪到場感謝現場超過700位團員們在教學路上的努力，包含26位入團超過10年的資深優良團員，本次典禮暖場活動將各團教育成果呈現在GOXR的平台上，實踐了元宇宙的數位科技理念。

新北市國民教育輔導團包含完整的學習領域，著力於專業成長與支持陪伴，自2010年開辦至今已邁入第12年，共成立國中、國小各1所市中心學校及31個輔導小組，並於107學年率全國之先成立科技領域輔導團、108學年首創STEAM跨域輔導團、109學年納入新住民語輔導團、111學年再新增生涯發展教育輔導團，並且除了開發多元教學課程，每年也提供超過400場的分區輔導與到校輔導，更深入校園為教師提供精進教學專業與課程品質的服務。

新北市教育局副局長歐人豪表示，新北市國教輔導團持續向前邁步，本次授證典禮除傳承輔導團的精神，也宣示啟動輔導團2.0推動計畫，率全國之先成立國教輔導團專案辦公室，為輔導團法制化邁出關鍵性的一步，111學年度輔導團年度目標聚焦於數位教學及評量診斷，並結合民間資源如均一、學習吧、因材網及pagamo等進行團員培訓。

已服務超過20年的沙崙國小校長林惠珍說，從國小社會團團員一路到領域召集人，和團中另外2位資歷20年的光華國小老師陳香吟與北新國老師小簡曉玲一起努力，不斷朝專業邁進，過程雖然辛苦，但看到孩子因學習喜悅眼中閃耀的光芒，一切都很值得。

國中英語文團召集人新埔國中校長郭月秀也表示，10年來抱著「愛與永不放棄，創造教育的價值與感動」，和副召集人新泰國中校長陳玉芬一起耕耘創新英語教學、提升英語學力、營造外師情境教學、數位輔助教學等，深耕實踐新北英語推動政策。

教育局表示，因應數位教育的發展浪潮，今年結合輔導團發展智慧學習的目標，特別邀請國立台北教育大學劉遠禎教授為全體團員進行智慧學習專題講座，目標111學年度全數團員將取得智慧學習種子教師，提升教師數位教學能力。