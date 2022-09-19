裕日車(2227)表示，全新2023年式NISSAN LEAF結合NISSAN品牌理念「技術日產、智行未來」，展現零碳排放的新能源動力科技，自今年8月1日起預售接單，以電能大躍勁、負擔更輕省為訴求，廣受市場好評，消費者反應熱烈，預售接單迄今已破百張，原訂年度配額完售，為感謝消費者的支持與肯定，裕日車更宣布全新2023年式NISSAN LEAF正式上市，特別向原廠爭取到追加60台配額，期望為消費者帶來更佳的電動車體驗。

全新2023年式NISSAN LEAF正式上市，結合NISSAN品牌理念「技術日產、智行未來」，展現零碳排放的新能源動力科技，自8月1日起預售接單，以電能大躍勁的長程勁化版，及降低電動車入手門檻讓消費者負擔更輕省為訴求，廣受市場好評，消費者反應熱烈，預售接單迄今已破百張，原訂年度配額完售，裕日車為感謝消費者的支持與肯定，及實現零排放移動的願景，儘管受晶片、原物料短缺及新車進口成本上漲等因素影響，特別向原廠爭取到追加60台配額，裕日車仍希望以更超值的價格回饋消費者，輕旅版建議售價125萬元，長程勁化版建議售價139萬元，全車系建議售價較預售價優惠9000元。為慶祝接單熱絡，更延續多重早鳥優惠至10月31日止。

全新2023年式NISSAN LEAF首度換上NISSAN新世代廠徽，外觀採用全新設計V-motion黑化水箱護罩以及全新17吋六爪式電馭鋁圈；內裝升級高質感皮椅，附前/後加熱座椅功能。長程勁化版62kWh車型，電池容量更大幅擴充50%，續航力達463公里(依NEDC測試標準)，為車主增添里程保障。

全新2023年式NISSAN LEAF車身藉由模擬實際空氣流動環境進行空氣力學開發，垂直切削車體兼具導流和隔絕噪音，搭配具擾流功能尾翼，降低氣流阻力，減少風阻所造成的能源損耗，更首度換上NISSAN新世代廠徽，外觀採用全新設計V-motion黑化水箱護罩、以及全新17吋六爪式電馭鋁圈，融合科技、現代、先進為一體的設計感。車色以珍珠白車身搭配淬鍊黑車頂two-tone設計為主，另外可以相同車價接訂生產天空藍車身搭配淬鍊黑車頂及淬鍊黑二款車色，供車主多種選擇。

車輛安全方面，全新2023年式NISSAN LEAF全車系標配NIM智行科技主動安全配備，包含IEB防追撞緊急煞車系統、ICC智慧型定速控制系統、LDP車道偏離預防系統、AVM環景影像系統、RCTA後方車側警示系統以及BSW盲點警示系統，全面守護車主行車安全。

全新2023年式NISSAN LEAF推出長程勁化版規格，搭載62kWh容量的鋰電池模組，電能大躍勁，相較2022年以前販售之LEAF提升50%電池容量，最大馬力提升45%可輸出214hp及34.68kg-m最大扭力，同時續航力亦提升48%可達最高續航里程463公里(依NEDC測試標準)，建議售價139萬元。輕旅版40kWh車規建議售價125萬元，全新2023年式NISSAN LEAF相較2020年式NISSAN LEAF售價，優惠幅度最高達24萬元，讓消費者能以較低入手門檻，實現零排放移動體驗。