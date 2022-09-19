晶圓大廠台積電(2330)高雄廠迄今尚未動工，市場傳出因尚未取得施工許可，今年能否動工恐有待觀察。對此，台積電強調高雄廠規畫不變、預計今年動土，感謝相關政府單位協助，目前已在準備進行整地工作，建照也正在申請作業中，沒有延遲問題。

台積電去年11月宣布高雄投資設廠案，將落腳中油煉油廠舊址，規畫因應車用電子客戶需求，投資興建7奈米與28奈米12吋晶圓廠。而所在的楠梓產業園區已於8月7日動土，但台積電高雄廠迄今尚未動土，使市場揣測傳言不斷。

對於市場傳言，台積電重申高雄廠規劃不變、預計今年動土，謝謝相關政府單位協助，目前已在準備進行整地工作，建照也正在申請作業中，沒有延遲問題。按台積電規畫，高雄廠將於今年動工、預計2024年量產。

據半導體供應鏈透露，台積電高雄廠首期的土木基樁、建築規畫設計、鋼構的工程均已順利發包簽約，但面臨市場缺料缺工及通膨影響，受工資及材料成本高漲影響，營建廠報價與台積電規畫預算有所差距，由於議價時間較預期長，為高雄廠迄今尚未動土興建主因。