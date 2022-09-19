彰化縣大城鄉長照大樓現址，是大成國小用地，縣府與學校協調，將教師停車空間挪至衛生所，來新建長照大樓。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣大城鄉長照衛福大樓19日上樑，彰化縣長王惠美親自出席，她說全國長照服務涵蓋率67％，彰化的高達78％，是一個非常好的成績，包括日前上樑的員林，今天的大城，後續還有北斗、芳苑、竹塘等，將陸續完成布建長照衛福大樓，打造老少共榮的美好彰化。

彰化縣大城鄉長照大樓現址，是大成國小用地，縣府與學校協調，將教師停車空間挪至衛生所，用來新建長照大樓，由衛福部補助9071萬2000元，縣府配合款1601萬3000元，總計1億672萬5000元，預計在2023年3月能完工，未來1、2樓為衛生服務空間、3樓公設民營托嬰中心及育兒親子館、4樓日照中心，5樓C級巷弄長照站，最後6樓則為老人健康促進活動空間。

衛福部簡任技正余依靜表示，去年受邀到大城動土，接著遇到疫情缺工、材料等問題，很高興能夠看到縣府團隊如期如質完成並上樑，看得出來工程進度一切都在縣府團隊的掌握中，縣府整合鄰里資源，將大樓規劃完整且符合鄉親需求，期待能早日完工，讓鄉親歡喜來，享受到最好的服務。

王惠美表示，自她上任以後，彰化65歲以上長輩已經超過22萬人，特別是大城老化速度更快，佔全鄉人口總數26％，因此增加長輩福利並鼓勵年輕人生育，是相當重要，特別感謝大城國小校長王舜儀成全，將停車空間釋出讓我們興建長照衛福大樓，來嘉惠鄉親。

王惠美也說，目前中央已經核定彰化7.7億經費，正在新建6處衛福大樓及1處住宿行長照機構，另外「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」彰化也爭取到9案，獲得衛福部9794萬6000元經費，未來將有15處公設民營托嬰中心與13處的育兒親子館。

縣府社會處表示，今年再度向中央申請10案，包括彰化、鹿港、和美、溪湖、芳苑、秀水、伸港等，都已經獲得衛福部原則同意補助，未來將成為全國第1個達成1學區1日照的目標。