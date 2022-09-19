昨日下午2時44分台東池上鄉發生規模6.8地震，該震為今年最大地震，也在花東造成許多災損，「中央山脈大斷層」也引起各方討論。中央氣象局表示，目前尚無科學證據證明中央山脈大斷層的存在。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，有部分專家學者指出該地區的縱谷從北邊到南邊有的「中央山脈大斷層」，然而斷層的定義是由地質調查所來認定。然而整條中央山脈大斷層並未看見斷層的錯列、錯動的移動痕跡，因此地質調查所並沒有把中央山脈大斷層列為活動斷層。

陳國昌指出，「中央山脈大斷層」可以看到明顯的地質構造線，然而兩邊的礦物岩石的組成成分差距頗大，例如變質岩跟沉積岩，加上礦物差異等，應該說這是一個尚未受科學實際證實的區域。

陳國昌表示，有地震專家說將這地方連起來便可看到斷層面，這在過去並不是沒有人做過，只是該處無論是靠山或山脈內部，過去到現在地震都不算多，也沒看到有這個斷層面存在，學者專家在過去雖然有多次提到中央山脈大斷層，但實際上也沒有針對該斷層肯定或否定，目前還沒有實際上證據顯示其存在。