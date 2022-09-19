莫德納次世代疫苗上周五到貨，中央流行疫情指揮中心今天表示，待相關檢驗封緘程序完成後，將在24日配發疫苗給各地方政府，目前已有縣市回報將在24日開打，呼籲國人密切注意各地方政府的相關政策宣布。

中秋節過後，本土疫情開始邁入高峰，中央流行疫情指揮官王必勝今天表示，由於前兩年防疫作為較強，今年社會已進入大鬆綁階段，推測年底的流感疫情會比去年還要嚴重，且流感症狀與新冠病毒類似不易辨認，呼籲國人踴躍接種疫苗共同防疫。

王必勝指出，在本月底新冠疫情達高峰後，明年元旦到農曆年間還會是流感流行的高峰，民眾若出現相關症狀，可先用新冠病毒快篩檢測，若為陰性再至診所接受流感篩檢，以進行區分、診斷。

指揮中心發言人莊人祥提醒，流感疫苗與新冠疫苗可同時接種在不同手臂，且可在新冠疫苗的任一間隔進行接種，民眾若有疑慮可先與醫師討論後，以最適合的方式進行接種。