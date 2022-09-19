藍心湄、黃子佼今（19日）出席2022《女人我最大》粉美賞活動，黃子佼被問到日前吳宗憲說《婚禮歌手》COPY國外節目一事，他澄清沒有走心，「沒事沒事，我當天晚上就傳訊息跟他聊了，就像他講的就是老朋友才敢這樣吵吵鬧鬧」，也笑說多虧吳宗憲，讓10月底舉辦的金鐘獎，現在就開始受到關注。

他說吳宗憲回覆他的內容就跟他原先預想的差不多，老婆孟耿如也跟他說就當作吳宗憲在幫忙宣傳，「我想說對吼，你看他都不幫《型男》做宣傳，我想一想也蠻開心的」，他還原當天發文是擔心言論會影響到評審的看法，「這是我比較擔心，所以我必須幫製作單位說什麼，可是我老實講《婚禮歌手》最大的問題絕對不是抄襲，是業配太多，所以幫我呼籲評審PASS掉業配，那是不得已，因為沒有預算」，他也有將吳宗憲的說法傳達給製作人，「製作人寶兒姐是原創者，但她也是大人了，現在沒事了」。

黃子佼、Lulu黃路梓茵以《婚禮歌手》入圍綜藝節目主持人獎，黃子佼今說當天一定會把Lulu帶上台，「我會把所有得獎感言時間都給她，因為她人生等這一刻很久，希望有機會看她痛哭流涕的樣子」，本屆金鐘獎競爭激烈，視誰為勁敵？黃子佼謙虛表示，能拿到入圍門票就是一種肯定，加上今年首度將綜藝、戲劇分開舉辦，讓原本想在家帶小孩的他決定出席頒獎典禮，「我會從頭坐到尾，從紅地毯開始，我很多年沒走星光大道了，今年一定會走。」

黃子佼先前稱讚同樣入圍綜藝節目主持人獎的小S（徐熙娣），以《熙娣想聊》單槍匹馬與大家競爭，小S也在前幾日感謝黃子佼的稱讚，黃子佼今幽默笑說：「我是很理性的看待，一個人主持真的不容易，而且我了解她也是應該的，難不成是曾國城了解她嗎？」

連日來的地震，讓黃子佼、藍心湄餘悸猶存，家住14樓的藍心湄說昨日地震發生時，她正在床上追劇，藍媽媽緊張的衝進房間，「我嚇死了，我在床上尖叫，我媽很害怕也有尖叫，這樣我就放心了，因為她還有力氣尖叫」；昨外出工作的黃子佼透露，孟耿如與閨密本要帶小孩到公園野餐，僅差一分多鐘就要跨出門，差點被困在電梯裡。

《女人我最大》的主持人藍心湄一起歡慶《粉美賞》第十年，藍心湄說：「《女人我最大》節目近期也推許多單元，像〈頂級精品之夜〉在YT單集點擊率就有22.8萬，這單元可以讓許多觀眾理解其中的價值與品牌故事。還有〈不負責開箱〉、〈美麗送上門〉、〈微女人〉都有不錯的留言回饋，接下來我門也會推出更多厲害的內容。」