美軍中央司令部表示，美軍位於敘利亞東北部的綠村基地（Green Village Base）遭受火箭攻擊，但未擊中美國或盟軍部隊以及任何裝備。
路透社報導，美軍中央司令部（US Central Command）在聲明中指出，今天有3枚107毫米火箭瞄準綠村基地，另外，距離遇襲地點約5公里外的發射點，也發現第4枚火箭和火箭管。
上個月，美軍和伊朗撐腰的武裝分子之間暴力衝突，綠村基地成為攻擊目標，造成至少一名在敘利亞的美軍人員輕傷。當時美國予以回應，有兩三名發動攻擊的武裝分子喪生。
美軍中央司令部表示，正在調查這起失敗的攻擊，事發時間在敘利亞晚上7時5分左右。此外，沒有提供更多細節。
在歐巴馬政府打擊伊斯蘭國（IS）期間，美軍首度於敘利亞部署，並與庫德族率領的團體「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）合作。 目前在敘利亞約有900名美軍，其中大部分在東部。
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