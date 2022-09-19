由於貪腐問題，歐盟執委會在周日建議暫停對匈牙利提供約75億歐元資金。歐盟此前為保障法治而推出的新制裁措施，現在出現首宗此類案例。

歐盟在兩年前推出新的金融制裁措施，以回應當時波蘭和匈牙利的破壞民主，以及限制移民、同性戀和婦女權利的行為；匈牙利總理奧班(Viktor Orban)在至今十多年任期內，也打壓了法院、媒體、NGO組織、學術界。

歐盟預算轉門委員Johannes Hahn說，執委會建議將原先規劃用於匈牙利的團結資金暫停其中3分之1。這關係到匈牙利的違反法治，損害歐盟資金的使用和管理原則。

Hahn也強調了匈牙利政府公共採購法律的系統性違規行為、未能防止利益衝突、有效起訴的薄弱，以及缺乏反貪腐措施。涉及的75億歐元相當於該國GDP的5%。歐盟各國現在有3個月的時間來決定和同意此一提議。

Hahn也說，匈牙利最新的回應和承諾，是朝向正確方向的重要一步，但是也要轉化為新的法律和實際行動，才能讓歐盟放心。

奧班政府在最近幾周提出要成立一全新的反貪機構。目前匈牙利陷入經濟困境，福林也是歐盟東部表現最差的貨幣。總理奧班過去自稱是對抗西方國家世界觀的「自由鬥士」。