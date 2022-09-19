東勢林區管理處與原住民深耕德瑪汶協會辦理「泰雅傳統工 具製作文化傳承」課程。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林區管理處與原住民深耕德瑪汶協會辦理「泰雅傳統工 具製作文化傳承」課程。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林區管理處與社團法人原住民深耕德瑪汶協會合作辦理「泰雅傳統工具製作文化傳承」課程，邀請大安溪沿線7個部落社區發展協會共同參與泰雅傳統工具「杵、臼」的製作，18日在大安溪部落共同廚房辦理成果展，以加強推廣應用國產材，同時協助部落文化傳承。

課程於8月27日開課，由東勢林區管理處提供台灣櫸、台灣肖楠等國產材，這些材料部分是林政案件查獲且完成判決之贓木，有些則來自森林中的枯立木，供杵、臼課程學習及製作使用，別具意義。昨日成果展，由東勢林區管理處祕書吳貞純、原住民深耕德瑪汶協會秘書長黃盈豪及執行祕書林建治共同參與。

東勢林區管理處指出，「杵、臼」是泰雅族搗穀的傳統工具，除了日常生活所需的餐食、糕點及酒類製作外，也是歲時祭儀時節共食共享的重要儀式所需的器具。透過傳統生活器具的製作，串聯部落中組織與家庭之間的關係，並喚起族人傳統的生活記憶與能力，以保留原住民族的珍貴文化資產。

部落夥伴們非常珍惜這次的機會，除了課程學習外，還發揮團隊合作精神，挑燈夜戰，力求能做出完美的作品，雖然木材有些許腐朽等不足，也巧妙克服問題，完成實用與藝術兼具的杵臼。

學員之一博烏瑪國小校長比令開心表示，全程都充滿了歡喜心，也謝謝東勢林管處提供木材，讓重要的文化傳承得以延續。在社區夥伴們充滿幽默的分享下，大家評選出第一名的作品，由桃山社區發展協會脫穎而出。

林務局指出，近年來推動「永續林業推動山村綠色經濟」及「原住民共管」等重大政策，皆與在地社區、部落的社會、經濟及環境息息相關；東勢林區管理處這幾年透過社區林業、里山計畫等合作計畫，在大安溪或大甲溪沿線均投入了經費及人力，推動友善農法、發展生態旅遊、推行林下經濟，來協助產業發展，更重要的是希望能夠協助泰雅族的文化傳承工作，希望朝向「共享、共好、共管」的方向，充分永續利用森林資源。