強震重創花東地區，造成房舍倒塌，民進黨台北市長候選人陳時中今天表示，北市屆齡30年以上老屋，佔比高達七成以上。台灣地震帶密布，多數危老建物的防震結構與耐震度堪憂；近日地震頻繁，更凸顯北市府優先處理危老都更的必要性。他若當市長，將加速危老都更，維護台北市民的居住安全。

陳時中昨天下午宣布取消所有選舉行程，他今天上午在臉書透露，昨天他到指南宮為受災地區的民眾祈福，願台灣安康。感謝辛苦無私的救災團隊與堅守岡位的相關人員，守護台灣安全。祝國人平安。

他稍早再度透過臉書指出，根據內政部統計，北市屆齡30年以上老屋，佔比高達七成以上。此外，還包括17處整建住宅、84處海砂屋及110處危險建築亟需處理。台灣本身的地震帶密布，多數危老建物的防震結構與耐震度堪憂；近日地震頻繁，更凸顯市府優先處理危老都更的必要性。

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陳時中承諾，他當市長，將以先前提出「1個決心、2個願景、3大團隊、4大策略」作為理念核心，具體落實以下項目，加速危老都更，維護台北市民的居住安全：第一、目標四年內都市更新達兩成。透過降低公辦都更門檻，以意願高低安排優先順序，加速推動達成。

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第二、擴大住都中心，設立都更專案小組。他主張公權力化被動為主動，全面調查老舊危險建物；增加住都中心人力，積極介入推動。

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第三、民辦都更，建立完善「預審制」。由專人輔導和預審相關公文，提高效率加速進行，避免因行政程序繁瑣致曠日廢時。

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他強調，除了天災發生時的緊急應變，我們也該保持危機意識。同時追本溯源，從根本去改善北市整體建築體質，實事求是，運用都市計畫減少危老建築數量。由於都更改建攸關自身權益與居住安全，需審慎理性思考，因此提高民眾對「建築耐震標準」的認同度十分重要。藉由科學化評估，建立一個成本、住民、建商、市府四方之間的良性循環。有共識，才能順利推動危老更新，帶給市民一個足以實現的願景。