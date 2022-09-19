證交所等四大證期周邊單位19日向金融投資詐騙宣戰。證交所董事長林修銘致詞時指出，近4年新開戶人數大增，尤其20～30歲這群對金融詐騙較無危險意識的股市小白，新開戶占比從27％提高到45％，引起關切。未來金管會將建立一個直接聯絡窗口，接受民眾檢舉。

在金管會主委黃天牧及證期局長張振山共同帶領下，防範金融投資詐騙宣示儀式於19日早上舉行，包括證交所董事長林修銘及總經理簡立忠、櫃買中心董事長陳永誠及總經理李愛玲、期交所董事長吳自心、集保董事長朱漢強等F4首長，以及投信投顧公會理事長劉宗聖、期貨公會理事長陳佩君等均出席共同宣示。

林修銘指出，今天的宣誓儀式是一個重要里程碑。未來金管會與證券周邊單位、公會，將會透過新聞媒體、找YouTuber一起合作教育、宣導，也深入進入校園，不斷告訴投資大眾各種防範金融詐騙方法，金管會也會設立防杜詐騙專區，將各種詐騙型態分類放在專區。

他表示，接下來，除透過網路、媒體宣導外，各相關單位將整合更多方法，包括會在計程車、捷運、高鐵、大賣場、超商投放影片，或透過Podcast放音，以及舉辦對金融投資詐騙SAY NO的全台快閃活動，希望透過不斷的宣導，讓全民共同反詐騙。