日前高雄市警察局進行人事調整，共有96名基層員警受到調動，而其中共有18人調至交通大隊，調動幅度最大。但在17個分局中，仁武分局多達21名員警申請調離，同時無其他員警申請調入，是否會造成警力不足？仁武分局長李崇偉表示，自認管理人性化，也尊重同仁決定，警局已補統調23人，警力運用無虞。

高市警局進行基層警力調整，其中各分局皆有警力申請調入交通大隊，共18名調入當交警；分局方面，申請調入則以三民二分局10人最多，其次為三民一分局7人，以及左營、鳳山、鹽埕分局各有6人，業務最為繁忙的新興分局也有2人調入。

基層警申請調離中，仁武分局多達21人調離，是全分局中最多，同時卻無人申請調入。而仁武分局為何最多人申請調離，以及是否會造成警力短缺？李崇偉受訪表示，他自認為管理人性化，也尊重同仁，但該管理的還是會管理，此番調動並沒有造成警力空窗期，上周已經補足分局的23名警力。

對於外傳的管理嚴格，李崇偉指出，這是基於內部管理，是為了發現問題所做的調整。也有同仁指出，李分局長賞罰分明，對於犯錯的同仁，也願意教導改正。