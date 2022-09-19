位於金門金城鎮的西南門里公所暨周邊建築物，因年代久遠，屋齡老舊，部分建築已斑駁、水泥剝落，鋼筋外露而不堪使用(于家麒攝)

都更案的4位地主代表亦出席簽約儀式，見證這歷史性的一刻(于家麒攝)

金門縣金城鎮西南門里公所周邊地區公辦都更案已完成簽約，期望創造原住戶、縣府與實施者三方共贏局面，樹立金門地區都市更新典範及推動住宅政策的新里程碑(于家麒攝)

金門縣首件公辦都更案─「金門縣金城鎮西南門里公所暨周邊地區公辦都市更新案」，在歷經多任縣長的施政努力下，於今(19)日上午正式舉行簽約儀式，該案因私有權人眾多，意見分歧，都更案整合複雜性高，以致推行不易。

位於金城鎮經濟中心的西南門里公所暨周邊建築物，因年代久遠，屋齡老舊，里辦公室內部更因建築斑駁、水泥剝落，鋼筋外露而不堪使用，已有傾頹或朽壞之虞，且更新地區內建物鄰棟間隔不足，部分建物座落於計畫道路用地，已妨害周圍公共交通及安全。

縣府財政處指出，該案自108年重新啟案，歷經1年多與私有地主說明溝通後，經確認意願並取得土地所有權人參與同意書後，更新基地範圍內共27筆土地，土地總面積共1294.25平方公尺。110年2月5日完成本案更新地區之劃定，同年8月26日辦理實施者第一次公告招商，但由於受疫情影響及營建原物料上漲等因素影響宣告流標。

在確保地主及實施者雙方權益下，調整招商文件納入於111年5月17日辦理第二次招商公告，111年6月30日招商截止，經歷資格審查作業及招標文件評選，由「金日新營造股份有限公司」獲委員評定為最優申請人。

該案不僅為金門縣首例公辦都更案，更是6都外首案，預計開發規模為地下2層地上14層住商複合式大樓，總樓地板面積約為8972.25平方公尺。1-3樓規劃設置店鋪、大型商場、里公所及公益設施，四樓以上規劃為一般住宅，以提供優質住宅、商場需求及公益設施，建立多元使用共融環境。透過建築規劃健全建物與周邊安全，沿街面退縮、友善里鄰，透過建築設計引入周邊都市防災概念。

金門縣政府表示，該案藉由現代建築規劃強化土地合理利用，透過都市更新整體開發，發揮土地價值帶動周邊商業發展，設置店舖與商場，期能振興周邊商業活動帶動當地經濟，保留原址維護原住戶權益供其繼續營業，創造原住戶、縣府與實施者三方共贏局面，樹立金門地區都市更新典範及推動住宅政策的新里程碑。