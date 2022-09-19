前內政部長李鴻源今（19日）中午接受震傳媒《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪，黃光芹詢問快篩試劑背後黑幕，為何不用有人負政治責任？李鴻源回應，小吃店變身生技公司，先前無任何醫療專業和相關實績，卻取得上億元快篩試劑採購標案，過去，小吃店老闆早就被檢調約談了，小吃店背後老闆是誰嗎？背後的政商關係是誰，檢調一查就清楚了。

國民黨立法院黨團指控，「高登環球生醫有限公司」是資本額200萬元的小吃店變身，先前無任何醫療專業和相關實績，卻取得16.5億元快篩試劑採購標案。李鴻源表示，快篩試劑為何有這種情況，自己也很納悶，聽說是小吃店可以標兩億的試劑。

他說，要標兩億公司要有多少資質，法律訂得很清楚，要有相關的業績、業務，過去有做過哪些東西，才有資格投標，兩億的標案不是個小標案，過去，小吃店老闆早就被檢調約談了，小吃店跟生技扯得上關係嗎？很簡單，小吃店背後老闆是誰嗎？背後的政商關係是誰，檢調一查就清楚了。

李鴻源表示，當初設計公共工程標案管理系統就是要保護公務員，所有的採購都封存，一封存的結果，承辦人就不知道如何是好？長官有太多意見，台灣最大問題，這5、6年來文官系統徹底被摧毀，行政院長、內政部長把手伸入警政署長的人事。

關於外界質疑食藥署對進口快篩把關不嚴甚或有弊端，食藥署長吳秀梅認為「應譴責廠商！」李鴻源表示，為何會讓它得標？這些廠商頻什麼通過資格審查，單價多少？有幾家廠商投標？為何是它得標？小吃店老闆是誰？老闆背後是誰？所有的都要攤在陽光下。

李鴻源說，公共工程標案管理系統就是要讓大家在太陽底下沒有不能講的事情，要讓好的廠商提供最好的服務。他也質疑，疫苗跟抗中保台有關係嗎？只要攤開都沒有不能講清楚的，勸陳時中如果要選就全部攤開，若有保密問題，可以公布給立法院社會福利及衛生環境委員會委員看。