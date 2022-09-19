因為跳槽LIV高球聯盟而引起騷動的名將米克森（Phil Mickelson），他和一票PGA選手被貼上「叛將」標籤遭到封殺，憤而提告PGA。不過米克森最近改變想法，考慮撤回官司，他呼籲PGA應該認清現實，早日與LIV停戰，因為職業高球未來不再是PGA獨霸了。

米克森在LIV賽事上對媒體說：「PGA過去20年或30年擁有世界最優秀的選手，往後不再是如此了，永遠都不一樣了。LIV將會存續下來，最好的解方就是雙方合作。」米克森先前和一些叛逃選手表示，為了錢而打球並非什麼不可原諒的事，對於職業選手是天經地義的事。除去金錢的誘惑，LIV賽程也非常寬鬆（今年只有8場），每場打54洞也少過PGA的72洞，

然而PGA依然會有最頂尖的選手，他們有世界排名積分，競爭度也更強。LIV其實有不少是半退役的名將過去打（包括米克森），恐怕也不會像米克森說的「LIV令人耳目一新的感覺更容易吸引年輕觀眾」。

米克森終究只是一廂情願，甚至LIV也不領情。PGA主席莫納漢（Jay Monahan）至今拒絕與LIV談判，LIV執行長「大白鯊」諾曼（Greg Norman）本周才剛宣布「我們現在沒有興趣和PGA坐下來談，因為我們的產品開始步上軌道了。」事實上LIV也加入了對PGA的訴訟，因此米克森向《運動畫刊》表示，他願意考慮撤出訴訟，讓LIV幫他們打。「我認為很重要的一點是選手應該享有選擇要參加何種賽事的權利。」