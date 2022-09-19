南山中學11個班級、2個社團，共500名學生參與了這項活動。（南山中學提供／李奇叡新北傳真）

南山中學師生偕同鄰近的瓦磘里、枋寮里、福和里、廟美里等4個里里長及里民，一起清理社區騎樓、街道以及公園。（南山中學提供／李奇叡新北傳真）

每年9月第三個周末是「世界清潔地球日」，新北市中和區南山中學17日也共襄盛舉，結合鄰近社區里長及里民，清理社區騎樓、街道，校長蔡銘城表示，該活動讓師生能體驗「環境為本」的清掃服務哲理，非常有意義。

南山中學11個班級、2個社團，共500名學生參與了這項活動，除了打掃學校，也偕同鄰近的瓦磘里、枋寮里、福和里、廟美里等4個里里長及里民，一起清理社區騎樓、街道以及公園。校方表示，藉由該活動的發起，能讓學生認識「世界清潔地球日」及體認服務學習的重要。

參與活動的學生江昕陽、葉棠認為，雖然活動看起來平凡，但對他們而言非常有意義，能對環境盡分心力，又能敦親睦鄰，真的很棒，看見社區長者也都來參加，讓他們相當感動，也特別呼籲垃圾分類一定要落實，才能降低對地球的負載。

南山中學校長蔡銘城說，感謝羅仕滄、簡健翔、林綺芳、曾秀美四位里長配合學生學習活動，並發動里民參與，藉著清掃服務的過程，能讓師生體驗「放下身段」及「環境為本」的清掃服務哲理，愛護生活環境，共同響應世界環境清潔日，是件非常有意義的教育工作。