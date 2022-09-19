2022宜蘭國際綠色影展從9月24日至10月23日，結合環保議題以「宜．歸林Into Green」為主題。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

睽違2年，邁入第12屆的宜蘭國際綠色影展，於9月24日羅東文化工場登場，主題為「宜．歸林Into Green」，以吉卜力動畫「龍貓」做開幕影片，首度至12鄉鎮市播放，開幕場還邀請黃子佼先生擔任映後座談嘉賓；縣長林姿妙表示，宜蘭以環保立縣，希望藉由電影將環保意識深植民眾心中，從小地方隨手做環保。

縣府表示，2004年至2010年間舉辦過7屆宜蘭國際綠色影展，2016年復辦後引發民眾熱烈迴響，而2020年與2021年因疫情停辦。故此次影展考量防疫，跟以往的播映方式大有不同，首度規畫下鄉至12鄉鎮市，採半開放式的空間深入宜蘭輪番播放，推廣環境教育並兼顧防疫。

此次影展從9月24日至10月23日，結合環保議題以「宜．歸林Into Green」為主題，環保局說明，「宜」代表宜蘭及適宜居住的環境，而「歸林」二字發音似Green，呈現讓心沉澱歸零、回歸山林擁抱自然的意象。

另，開幕場選擇吉卜力1988年推出的經典動畫「龍貓」為影展開幕片，經由影片體驗環保理念，其中，該影片內容包含探討人與自然生活的環境議題，誘發孩子與大人保護環境的環保概念。24日開幕當天特別邀請為此次影展的活動大使知名藝人黃子佼先生出席，並擔綱映後座談嘉賓。

該影展以「國際觀點」、「台灣觀點」、「小綠芽影片」精選8部作品，內容涵蓋多種層面的環保議題，且各場次的移動電影院皆會舉辦有獎徵答；關於影展的影片資訊及相關訊息，可至宜蘭國際綠色影展官方粉絲頁https://www.facebook.com/yilan.giff/ 追蹤查詢。

林姿妙表示，感謝大家隨時環保、處處環保，都知道宜蘭為環保立縣，這次影展已邁入第12屆，對於宜蘭縣而言非常重要，讓愛護地球能隨時行動，遂用電影呈現，將環保意識深植民眾心中。