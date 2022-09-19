花東遭逢6.8地震，全臺各地陸續出現地震災損，中國信託金控旗下台灣人壽及中國信託產險關懷保戶，第一時間已成立緊急應變小組，即時啟動應變措施，提供快速理賠及各項關懷服務。

台壽提供包括「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「展延房屋貸款本金及利息一年」；中國信託產險則成立「地震災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

台壽表示，針對全臺災損保戶第一時間進行快速理賠，只需後補所需文件即可，另身故件及失蹤件將從寬認定。針對受傷保戶進行快速預付醫療保險金，必要時公司將派員送達，及時協助保戶及其家屬。

開發金控旗下中國人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷保戶事故狀況，給予必要之協助，提供「快速理賠」、「住院預付金」等六大服務，與保戶一起渡過難關。

中國人壽除啓動六大關懷服務措施外，也祈願災區民眾一切平安，並盡最大努力協助保戶暨家屬渡過難關。中壽也將全年無休持續提供民眾各項保障及服務，保戶如有相關需求，可向中壽各地區客服中心或致電客戶服務專線洽詢。