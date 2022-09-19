中華拔河隊選手正在荷蘭參加2022年世界室外拔河錦標賽，團隊發揮最佳實力，於當地時間9月18日進帳3面金牌，總統蔡英文在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

2022年世界室外拔河錦標賽，我國拔河隊選手於錦標賽級別賽事首日（17日）便獲得1金1銀1銅的好成績，第2天賽事中華代表隊表現更為突出，分別於女子540公斤組、U23女子500公斤組及青少年男女混合520公斤組拿下3面金牌，本次2022年世界室外拔河錦標賽，中華隊累積斬獲4金1銀1銅，選手透過對於拔河的熱情與執著，經歷長期的嚴格訓練，在世錦賽的舞台展現平日揮汗苦練的實力，在本屆2022年世界室外拔河錦標賽2天的賽程，獲得令人讚賞的佳績，為國家爭取榮耀。

教育部體育署表示，我國參與運動人口逐年增加，參加的運動種類也逐漸多元發展，各運動領域選手在疫情期間仍積極鍛鍊、累積實力，為爭取國際佳績而努力，體育署未來仍將持續提供選手後勤支援，期望選手們再接再厲，持續在世界舞台，爭取更好的成績。