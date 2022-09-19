黑色液體與其他的灰色泥漿一起順流而下。（張毓翎攝）

寶泉橋溫泉露頭冒出一堆黑油，引來遊客圍觀。（張毓翎攝）

花東強震 西部關子嶺寶泉橋突冒出滾滾黑油

花東強震，雖然震央在東部，但位在西部的台南關子嶺寶泉橋溫泉露頭也出現異常，冒出一堆黑油，引來不少遊客圍觀，「已經好多天了！」附近溫泉業者指出，依過去經驗，天有異象前，溫泉露頭經常冒出滾滾黑油，而這次早在地震前又再度看到，就連當地人也說不清這種「怪現象」。

「疑？怎麼有黑色的水跑出來」台南市政府推廣關子嶺觀光，近日舉辦關子嶺溫泉美食節活動，即便非假日，仍可見許多遊客來訪，不過，今天上午有民眾造訪寶泉橋時，發現溫泉露頭竟冒出黑色液體，與其他的灰色泥漿一起順流而下，不少人猜測可能跟地震有關。

附近溫泉業者說，過去遇到颱風或地震時，寶泉橋露頭湧出的水會變得比較混濁，並經常冒出黑色液體，有人稱這是「黑油」，也有人說是「油墨」，得過一陣子才會消失，每次時間都不一樣，有時好幾天，有時甚至長達1個月，而這次地震前又再度冒出，何時消失也不曉得。

關子嶺溫泉露頭管理員吳先生表示，2年多前，台南發生地震，震央剛好在台南東山山區，那時寶泉橋露頭的水突然暴增，水量大又強，他推測可能這次地震震央在東部，所以露頭水量並沒有明顯變化，不過泉脈還是有受影響，使露頭滲出黑油。

他提到，關子嶺溫泉露頭常因地震產生變化，像另一處火王爺露頭，已差不多8個月沒有出水，不過上周五、在地震前一天，突然又從旁邊的出水口冒出，只不過水量比較小，經過地震後，今天一早有發現水量變大一些，很神奇，不過該處目前封閉施工中，建議民眾施工期間不要前往觀看。