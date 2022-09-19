中鋼(2002)8月自結盈餘，單月合併營業收入362.70億元，月減7.37%、年減13.04%，合併營業利益4.18億元，月減81.44%，自行結算合併稅前淨利3.44億元，月減86.79%、年減96.04%。中鋼表示，鋼鐵事業群整體單位毛利降低，以及對非合併個體銷售數量減少，致營業收入、營業利益及稅前淨利月比同步減少。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，8月碳鋼銷售量為70萬7552公噸；前8月累計碳鋼銷售量為607萬45公噸。

中鋼前8月營業收入3242.77億元，年增9.23%，營業利益289.14億元，年減42.05%，稅前淨利318.58億元，年減39.88%。

周末地震頻傳，南部為鋼鐵重鎮，是否影響鋼鐵族群生產，中鋼董事長翁朝棟周日傍晚表示，中鋼、中龍鋼鐵生產與供貨都維持正常順暢，且人員都平安。各單位主管也都會去密切注意各廠區的運作狀況，隨時做好因應的準備。

中鋼上周宣布10月、第四季盤價，第四季之季盤產品因國際行情近三個月價格變化激烈，審酌國內用鋼產業狀況及庫存跌價損失，而予以每公噸調降1000~2000元；十月份月盤產品則因逐月已貼近國際行情調整價格，加上煤鐵原料及能源成本仍居高不下，強化鋼廠挺價信心，帶動國際鋼市加速觸底並醞釀反彈，復以考量客戶庫存跌價損失，故十月份平盤開出，協助客戶蓄積向上動能。中鋼十月份及第四季全產品基價平均調降2.64%。

中鋼也重申，因應國際鋼市變化，公司適度調節產銷、減緩市場供應衝擊，同時搭配多元配套行銷方案，強化客戶接單競爭力，企盼客我同舟共濟，努力克服嚴峻挑戰，緊抓鋼市落底後市場拐點、掌握商機、追求共好，重返成長軌道。

中鋼盤價連跌四個月後，10月首見止跌持平，鋼價築底有望接近完成，加上強震令重振題材助陣，周一中鋼雖然尾盤往下拉，但股價相對有守，收跌0.17%報29.3元，力拚重返5日線。