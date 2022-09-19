台中市長盧秀燕4年前競選時提出「市長換人，空氣換新」口號，今年台中市空氣品質確實有改善，民進黨議員認為主因是俄烏戰爭使得燃煤量減少，加上中央能源政策奏效；國民黨議員則說，市府提出「藍天白雲行動計畫」有實質成效，空品好轉是大家共同努力的成果。

盧秀燕表示，台中市近幾年推動藍天白雲計畫，今年8月PM2.5濃度降至12.8微克，是中南部縣市第一個達到國家標準的縣市。環保局長陳宏益則說，俄烏戰爭影響用煤量，主要衝擊的是工業鍋爐使用，受台電跳電救援影響，台中火力發電廠1至8月燃煤量較去年多65萬公噸。

民進黨議員張耀中、王立任、謝志忠、張玉嬿、黃守達聯合質詢指出，根據環保署的資料顯示，全台1至7月的PM2.5濃度降到13.7微克，全台各地空品都在好轉，並非只有台中市，但市府近來大力放送台中市空品好轉，還稱與藍天白雲行動計畫有關，是沾沾自喜的做大外宣。

張耀中說，空品變好與俄烏戰爭有關，因戰爭爆發、煤價大漲，全台工業用煤量較去年減少8％，再加上中央調整電力結構、以增加5％然氣發電方式減少燃煤發電，空品才好轉。他並舉環保署的資料，指前市長林佳龍任內PM2.5減量達8.2微克、改善綠在全國排名第四，盧市府就任後PM2.5減量僅1.9微克，全國排名倒數第四。

國民黨議員黃健豪、吳瓊華則說，市府與自己做比較，台中空氣品質確實有變好，但桃園大潭電廠工程似有延宕，未來若有缺電的問題，發電壓力可能很快又要回到台中電廠。

盧秀燕表示，台中市今年PM2.5濃度為中南部第一個達標的縣市，讓市民呼吸到60分的及格空氣，但好要更好，市府努力朝80、90分努力。

環保局指出，台中市今年1至8月空品不良日僅6天，較去年同期的18天、減少了12天；若以綜合AQI指標來看，比較2015到2018、2019至2021年的數據，台中市改善幅度達15.1％，為六都第一。